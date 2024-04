Squalificati Serie B: due assenti per il Cosenza, Situm salta Catanzaro-Venezia. E Bellomo…

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito agli squalificati dopo l’ultimo weekend di Serie B. Da segnalare due squalificati al Cosenza, uno al Catanzaro e i due turni di stop all’ex Reggina Bellomo, per una reazione nel match del San Vito perso dal Bari, che rischia seriamente la retrocessione. Per il Cosenza anche un’ammenda di 3 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco”.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELLOMO Nicola (Bari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). BORINI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CAMARA Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CANDELA Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). ESPOSITO Sebastiano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sebastiano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MARCANDALLI Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MICAI Alessandro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Alessandro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). SITUM Mario (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Mario (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

c) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONAZZAN Nicola (Cittadella): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro una critica irrispettosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.