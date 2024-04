Sport, inclusione e sociale: il viaggio dentro il bocciodromo di Gallina

StrettoWeb

Sport ma anche sociale e inclusione. Il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb ci porta dentro il bocciodromo di Gallina, per una quattro giorni intensa, grazie anche al 23° Trofeo Villa Arangea di Bocce. I microfoni hanno intercettato le parole del delegato provinciale Canale, che ha raccontato come sono andate le giornate. “E’ stata la settimana boccistica: mercoledì hanno giocato i disabili, giovedì la Categoria C, venerdì la Femminile e oggi c’è l’Elite, la Categoria A di tutti i giocatori calabresi, siciliani, campani. Tanti campioni d’Italia tra cui il campione d’Europa”.

A margine dell’evento sono intervenuti vari protagonisti, tra cui anche Barbara Sidoti, Presidente dell’Associazione Karol e i numeri primi, “dedicata a mio figlio, ragazzino con una disabilità grave venuto a mancare il 28 dicembre 2022 – spiega Barbara, la madre – L’anno scorso abbiamo inaugurato l’Associazione e ora ci occuperemo di tante attività, tra cui lo Sport e le bocce, lo sport in cui mio figlio si era inserito grazie a Canale”. Di seguito l’intervista completa.

Il viaggio al Bocciodromo di Gallina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.