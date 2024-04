Sospiro di sollievo: il 17enne Donato è tornato a casa a Lamezia

StrettoWeb

Un sospiro di sollievo per la comunità di Lamezia Terme e per mamma Alina: il 17enne Donato Massimilla ha fatto ritorno a casa nel pomeriggio di oggi. Il giovane, scomparso domenica scorsa, è stato rintracciato a Crotone dove, lunedì mattina, era stato segnalato anche l’ultimo contatto con il suo cellulare. Donato è in buone condizioni di salute e, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato volontariamente.

Un lieto fine per mamma Alina che ha ringraziato tutti: “sono state ore di ansia, ringrazio i carabinieri, le insegnanti di mio figlio, gli amici, tutta la famiglia e la stampa, che mi hanno sostenuta in questi momenti cosi difficili. Un genitore può capire quanto si sta male e quanti brutti pensieri si fanno. Ma per fortuna Donato adesso è a casa!“.

