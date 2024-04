Sorpreso mentre abbandona rifiuti in strada: scatta la denuncia nel crotonese

StrettoWeb

Ancora un altro furbetto che tenta di inquinare il posto in cui viviamo: è quanto accaduto a Caccuri, in provincia di Crotone, dove un residente 60enne, di origine marocchina, è stato deferito in stato di libertà. L’uomo dovrà rispondere del reato di abbandono di rifiuti e di violazione delle norme del Testo unico ambientale. L’attività di indagine è partita a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.

Quest’ultimo ha infatti sporto denuncia presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Caccuri riferendo di aver visto l’uomo, a bordo di un furgone di cui ricordava solo alcuni numeri di targa, intento a scaricare un’ingente mole di rifiuti. Tra questi, mobili rotti, pneumatici, materiale in plastica e spazzatura varia, tutti abbandonati sul ciglio di una strada interpoderale che collega Sp 62 ed Sp 26.

I militari, grazie alla segnalazione del cittadino virtuoso, sono risaliti al proprietario del veicolo il quale, una volta identificato, ha ammesso di aver scaricato i rifiuti in quella strada: è stato, pertanto, fermato e segnalato per il reato commesso.

