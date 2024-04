Sondaggi politici, le intenzioni di voto delle comunali di Firenze. Tutti i DATI

StrettoWeb

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Firenze oltre che dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere. Si potrà votare in entrambe le giornate. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto.

Sondaggi

Dal sondaggio Me We commissionato dal Pd sarebbe avanti il candidato del centrosinistra rispetto a quello del centrodestra e di Italia Viva di Renzi. Ma è chiaro che la partita è tutta da giocare.

Sondaggio Me We sulle Comunali a Firenze

Sara Funaro (Csx): 46,1%

Eike Schmidt (Cdx) 26%

Stefania Saccardi (Iv): 9%

Cecilia del Re (Civ): 6,3%

Dimitri Palagi (Sx): 5,2%

Sandra Gesualdi (Civ): 4,1%

Candidato 5S: 3,3%

Ballottaggio Csx-Cdx:

Funaro 64,2%

Schmidt 35,8%

Ballottaggio Csx-IV

Funaro 70,1%

Saccardi 29,1%

Sondaggio Comunali Firenze – Liste

Pd: 36,2%

FdI: 24,3%

FI: 7,6%

Iv: 6%

M5S: 4,5%

Verdi: 4%

Civ. Gesualdi: 3,7%

SI: 3,1%

Lega: 2,5%

Az: 2,2%

+E: 2,1%

Spc: 1,3%

Civ. Del Re: 1,3%

Il Centro: 0,8%

PS: 0,2%

