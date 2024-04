Sole e caldo, antipasto d’estate in riva allo Stretto: le FOTO di Scilla

StrettoWeb

Antipasto di estate in riva allo Stretto di Messina. E’ una straordinaria domenica di sole e caldo in Calabria e Sicilia. Come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa dalla bellissima Scilla, in spiaggia si sono già riversati i primi amanti del mare che non vedevano l’ora di poter godere di una panorama suggestivo.

Intanto, proprio oggi, si è verificato nello Stretto, il fenomeno della Fata Morgana. In questi giorni le condizioni meteorologiche sono ideali: dopo un lungo periodo di tempo cupo per la Sabbia del Sahara e la scarsa visibilità in cui dalla Calabria non si poteva neanche osservare la Sicilia e viceversa, ormai da svariati giorni il cielo è limpido, la visibilità è ottima, l’atmosfera è totalmente pulita.

