Siracusano: “ecco i monumenti nazionali della provincia di Messina”

“Una bellissima notizia per la città di Messina e per la sua Provincia.

Il Teatro greco di Tindari, il Teatro Vittorio Emanuele II e il Palazzo della cultura di Messina vengono dichiarati ‘monumento nazionale’”. E’ quanto annuncia Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “È quanto prevede la proposta di legge sui teatri in discussione alla Camera dei deputati. Un riconoscimento importante per tre pezzi di storia del nostro territorio, eccellenze conosciute e stimate a livello nazionale e internazionale”, rimarca Siracusano.

“Luoghi che negli anni hanno ospitato migliaia di spettatori, grandi artisti, eventi teatrali, culturali, musicali, e tanto, tanto altro. Una grande soddisfazione per la comunità messinese, per tutti i cittadini della Provincia, per chi ha la possibilità di vivere quotidianamente queste perle di rara bellezza”, rimarca Siracusano.

