Sicilia archeologica: i meravigliosi tesori di Mazara del Vallo

Il comune di Mazara del Vallo è molto esteso e ricco di tracce di antichi insediamenti di indubbio valore archeologico. Insediamenti per lo più ignorati dal turismo e non fruibili per creare nuove opportunità commerciali. Le cave di Contrada Villani, a nord delle “sciare” di S. Miceli verso il feudo Busala ad ovest del fiume Mazzaro, ci suggeriscono una intensa attività estrattiva, una attività certamente molto antica, probabilmente d’epoca romana.

Insomma, nel vasto territorio di Mazara del Vallo le opportunità di uno sviluppo del turismo collegato a questi siti archeologici non mancano di certo, come si può vedere dalla gallery fotografica in alto.

