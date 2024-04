La Sibaritide fa i conti con l’ennesima intimidazione: auto a fuoco nella notte

StrettoWeb

La terra della Sibaritide continua a fare i conti con l’ennesima intimidazione ai danni dei cittadini: l’ultimo episodio è avvenuto a Mirto-Crosia dove, questa notta, un’auto è andata a fuoco nella centralissima via Kennedy. L’anonima incendi, dunque, colpisce ancora: tanta paura tra i residenti, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

I pompieri del distaccamento di Corigliano-Rossano hanno, infatti, messo in sicurezza l’area circostante. Presenti anche i Carabinieri della Stazione Locale per gli accertamenti del caso: non si conoscono ancora le cause del gesto ma, sicuramente, si propende per la matrice dolosa.

