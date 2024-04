Serie C, Messina salvo se…: tutte le combinazioni

StrettoWeb

Due giornate al termine del girone C di Serie C, ma è ancora quasi tutto aperto. Decretata soltanto la promozione in B della Juve Stabia e la retrocessione del Brindisi in D al netto dei 4 punti di penalizzazione. Per il resto, tutto in gioco a 180 minuti dalla fine della regular season. Il Messina ha giocato un intero girone di ritorno tra il sogno playoff e una zona calda tenuta a debita distanza. Ad oggi, spareggi quasi sfumati (-4 dal 10° posto) e permanenza ad un passo, ma occorre evitare brutti scherzi nel match di domenica sera al Franco Scoglio contro il Potenza.

La 37ª e penultima giornata si giocherà in contemporanea, in un mix di suspense e adrenalina. La squadra di Modica ha la fortuna di non dover dipendere dalle altre. Il proprio destino passa da due scontri diretti: i lucani domenica e, eventualmente, il Monopoli in Puglia all’ultima. Ma se la situazione si dovesse complicare, la sfida all’ultima giornata contro i biancoverdi non promette nulla di buono, anche al netto di una squadra in salute nonostante l’ultima sconfitta. L’obiettivo, quindi, è chiudere la pratica già domenica. Come? Di seguito tutte le combinazioni possibili.

Le combinazioni

Il Messina è salvo matematicamente domenica se:

batte il Potenza, a prescindere dai risultati delle altre;

pareggia e Turris e Monopoli non vincono;

perde, la Turris perde e il Monopoli non vince.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 75 Avellino 66 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 49 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

