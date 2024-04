StrettoWeb

C’è una classifica in cui Calabria e Sicilia comandano. Primo il Palermo, secondo il Catanzaro, poco più giù il Cosenza. Non è proprio una classifica di cui andare fieri, però, anche se in questo caso le società c’entrano ben poco. Stiamo parlando della speciale graduatoria sui club più multati quest’anno, cioè quelli che hanno ricevuto più ammende dal Giudice Sportivo, perlopiù per disordini provocati dai tifosi.

A pubblicarla è stato il portale Pianeta Serie B: accanto all’elenco squadra per squadra, il valore – in euro – della somma totale di tutte le ammende della stagione. Primo il Palermo, decisamente fuori classifica. Poi c’è il Catanzaro. Il Cosenza è quinto. Di seguito la classifica.

Palermo 85.000 Euro Catanzaro 49.000 Euro Ascoli 41.000 Euro Bari 39.500 Euro Cosenza 35.000 Euro Spezia 32.500 Euro Lecco 18.000 Euro Ternana 16.500 Euro Brescia 15.500 Euro Venezia 15.500 Euro Reggiana 14.500 Euro Como 14.000 Euro Cremonese 14.000 Euro Parma 13.500 Euro Modena 11.000 Euro Pisa 9.500 Euro Sampdoria 2.500 Euro Südtirol 2.000 Euro

