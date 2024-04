Scomparso 75enne a Torino, l’appello del figlio: “aiutatemi, potrebbe essere in Calabria”

StrettoWeb

Sono giorni di angoscia per la famiglia Mammone, residente a Torino ma di origine calabrese. Il signor Francesco, 74 anni, è svanito nel nulla il 15 aprile e di lui non si hanno più notizie. Disperato, il figlio Antonio ha condiviso un appello sui social per ritrovare il padre. “Salve a tutti abbiamo bisogno del vostro aiuto. Dal pomeriggio di Lunedì 15 aprile non si hanno più notizie di un uomo di nome Francesco Mammone di 74 anni. Al momento della scomparsa era vestito con jeans, scarpe nere a strappo, camicia blu a righe bianche”.

“E’ di Torino e le ultime notizie che abbiamo sono quelle di un amico che ci ha riferito che si sarebbe diretto a Pianezza (TO), ma pensiamo anche che la destinazione potrebbe non essere quella, e addirittura potrebbe essersi diretto verso il suo paese natale in Calabria, a Cellara in provincia di Cosenza. Questo perché bipolare e da giorni in stato confusionale. Quando si è allontanato era alla guida di una Lancia Ypsilon grigio chiaro targata EX989GR. Siamo molto preoccupati perchè non avendo le medicine con sè, potrebbe trovarsi in una situazione di estrema difficoltà”.

Se qualcuno avesse notizie può acrivere alla mail bubbask@gmail.com, o segnalare al 112.

