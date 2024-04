Sbarca nella capitale la comicità del Festival “Facce da bronzi”

StrettoWeb

Il Festival promosso e ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e la direzione artistica dall’autore di Zelig e Mad In Italy Alessio Tagliento, continua il suo tour in diverse città italiane alla ricerca di nuovi talenti della comicità. Dopo aver fatto tappa a Samarate e Aversa, la decima edizione approda a Roma il prossimo 12 aprile alle ore 21 presso il quartiere di San Lorenzo, nel rinomato circolo culturale Al Muretto, sede di eventi e spettacoli dedicati alla comicità.

Lo spettacolo, con il patrocinio del Municipio II di Roma Capitale e la collaborazione di RomedyShow, sarà presentato dal comico reggino Giuseppe Scorza e vedrà l’esibizione di nove comici provenienti da diverse regioni: Alessio Lupo da Palermo, Mauro Lazzarin da Bovolenta (Padova), Chiara Mercurio da Prato, Rocco D’amelio da Roma, Enea Salicioni e Filippo Matteoni (BROMANCE) da San Marino, Chiara Lippi da Genova, Marco Ferrari (SURREALMAN) da Cerveteri, Simone Zibra da Andreis (PN), Vincenzo Barone Lumaga da Torre del Greco, Daniele Bulgarini da Castelfidardo (AN).

Un’attenta giuria tecnica composta dall’attore del Bagaglino Gigi Miseferi, dal comico romano Gianluca Giugliarelli reduce dal programma di Raidue Mad In Italy, dal comico di Made in sud Marco Capretti e da Giuseppe Mazzacuva attore comico e patron del Festival, selezionerà gli altri finalisti che si esibiranno il 26 maggio al teatro Cilea di Reggio Calabria, in una serata d’eccezione con ospite speciale il comico romano di Zelig Dado.

Il Festival farà tappa anche nella città di Lamezia Terme l’11 maggio al teatro “Grandinetti”, con un evento speciale dedicato alla comicità femminile dal titolo “Facce da bronzi PINK”. La manifestazione a carattere nazionale è sostenuta dall’avviso “Attività culturali 2022” PAC 2014-2020 della Regione Calabria con il patrocinio della città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e di Unicef Italia.

Per conoscere il programma del festival è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it e le pagine social @calabriadietrolequinte

