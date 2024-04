StrettoWeb

Il dottore Francesco Sarica nuovo Presidente dell’Accademia di ginecologia, chirurgia e ostetricia a Roma. Un altro prestigioso impegno per il noto ginecologo che, distintosi nel tempo per la sua preparazione grazie alla quale ha segnato positivamente l’ambito sanitario regionale e nazionale, avrà un ruolo determinante per far conoscere ancor di più, la Calabria e i suoi professionisti.

Lo specialista reggino, nonostante le difficoltà presenti sul territorio, continua ad incidere con efficacia e determinazione nell’attività sanitaria e per tantissime donne, future mamme e coppie, è un vero punto di riferimento.

“Sono onorato e felice di questo nuovo impegno e, insieme alla vice presidente Anna Franca Cavaliere appartenente al Centro di Eccellenza di Donna e Bambino Nascente del Fatebenefratelli Isola Tiberina e a tutta la squadra, lavoreremo per offrire ai nostri pazienti, una sanità sempre più avanzata a livello scientifico, tecnologico ma, soprattutto, sempre più “umana”. Se non si crea un rapporto solido tra medico e paziente basato sulla fiducia, se il medico non riesce a stabilire una connessione con la futura mamma ascoltandola, rassicurandola e, ovviamente, consigliandola sul percorso da fare, allora abbiamo perso in partenza. In questa mia nuova sfida, la donna e il suo benessere, sarà al centro dell’attenzione e con le tante attività che andremo a realizzare, punteremo alla centralità della ginecologia italiana, sempre pronta alle sfide cui si è chiamati e a garantire azioni omogenee sul territorio”.

Sarica, già Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia del “San Camillo” di Messina, Componente in diverse Commissioni scientifiche, autore del testo universitario “Ostetricia, clinica, semeiotica ed assistenza” (casa editrice S.E.S., Napoli) e coautore del volume “La gravidanza” (edito Piccin), attualmente è responsabile del centro P.M.A dell’Asp di Reggio Calabria e acclarate sono le sue capacità professionali, riconosciuta esperienza specialistica sul campo, innata sensibilità e profonda umanità mostrata anche come medico volontario in Malawi.

“Rappresenterò l’Italia al Congresso internazionale a Tirana, programmato dal 10 al 12 Ottobre, e si parlerà della donna e dei suoi cambiamenti dall’adolescenza alla menopausa – continua il medico -. Un’opportunità di confronto con altri specialisti nazionali ed internazionali per fare rete e promuovere la salute della donna delineando programmi ed azioni in un quadro più ampio che tuteli non solo lo stato fisico femminile ma anche, le relazioni di coppia e familiari. La mia mission come Presidente dell’Accademia di ginecologia, chirurgia e ostetricia ETS nazionale è di far conoscere, promuovere e valorizzare la branca dell’ostetricia tra le donne, nella collettività e nelle Istituzioni”.

