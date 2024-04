Santa Teresa di Riva Street Food, domani il taglio del nastro

StrettoWeb

È previsto per domani sera, alle ore 18, in via Roma (Torrevarata), il taglio del nastro che inaugura il ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ di primavera, l’evento del gusto organizzato da Eventivamente insieme al Comune di Santa Teresa di Riva. La manifestazione proseguirà fino a domenica 28 aprile, con la proclamazione delle tre migliori ricette e street fooder, scelti in base alle preferenze dei visitatori.

Per l’inaugurazione del Village gastronomico, saranno presenti il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, Alberto Palella, ideatore del format e amministratore di Eventivamente, l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Ernesto Sigillo e la vicepresidente del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, Mariella Di Bella.

Alle 21, salirà sul palco Giuseppe Castiglia. Il comico catanese con il suo spettacolo è uno dei super ospiti di questa edizione della manifestazione. Venerdì 26, alle 21.45 si esibiranno il duo palermitanoToti e Totino. Inoltre, per cinque giorni, spazio alla musica live con le migliori band locali e i dj set che saranno la colonna sonora e l’intrattenimento per tutti coloro che sceglieranno di vivere delle ore di divertimento, convivialità e condivisione.

Ventiquattro sono gli operatori che partecipano al ‘Santa Teresa di Riva Street Food’, con altrettante specialità proposte, tra salate e dolci, che spaziano dai piatti più tipici del cibo da strada siciliano alle novità ideate appositamente per l’evento. Santa Teresa di Riva Street Food’ di primavera: “Fiorisce il gusto”.

ORARI DEL VILLAGE E PROGRAMMA – Il Village è open da mercoledì 24 aprile dalle 18 all’1; giovedì 25 dalle 11 all’ 1; venerdì 26 dalle 18 all’1; sabato 27 dalle 18 all’1; domenica 28 dalle 11 all’1.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.