San Francesco da Paola, il Santuario accoglie i fedeli per le celebrazioni | INFO

StrettoWeb

Il 2 Aprile di 517 anni fa Francesco da Paola abbandonava la vita terrena per unirsi a quella nel Regno dei Cieli. Fondatore dell’Ordine dei Minimi il Patrono della Calabria, nato a Paola e spirato a Tours (Francia), è stato proclamato santo da papa Leone X in data 1 maggio 1519. San Francesco da Paola è definito il Santo della Quaresima e Profeta della Pasqua e la sua comunità, presso il Santuario nella sua Paola, ha organizzato un calendario ricco di iniziative per la celebrazione della sua nascita celeste.

Il Santuario, aperto al pubblico per l’intera giornata del 2 Aprile, prevede ben 5 Sante Messe: ore 7.00 – 9.00 – 11.30 – 17.00 – 19.00

In Basilica – ore 08.30: breve momento di preghiera e ostensione della Reliquia del “Cranio” di S. Francesco di Paola

In Chiesa Grande – ore 18.00: Canto dei Vespri e celebrazione del Pio Transito di San Francesco, con lettura del racconto della sua morte.

Ore 19.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica del Martedì fra l’Ottava di Pasqua presieduta da S.E.R. Mons. Stefano Rega, Vescovo di S. Marco Argentano-Scalea.



Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.