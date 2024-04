Saladini, che mazzata sul “genio della finanza”: Meglioquesto sospesa dalla Borsa, ha perso il 95% del valore!

StrettoWeb

Nuova tegola per Felice Saladini, l’imprenditore che a Reggio Calabria veniva osannato come “genio della finanza“. La sua azienda, Meglioquesto, è stata sospesa a tempo indeterminato dalle contrattazioni della Borsa dopo l’abbandono di Integrae. La comunicazione ufficiale è arrivata da Borsa Italiana la scorsa settimana.

La decisione di Piazza Affari arriva dopo che Integrae Sim ha comunicato di recedere dall’incarico di Euronext growth advisor (Ega) e corporate broker di Meglioquesto, la società fondata da Saladini che è ancora il primo azionista con il 68% delle azioni. Secondo il broker, la società non avrebbe fornito a più riprese le informazioni richieste. Meglioquesto ha comunicato che si prenderà più tempo per approvare il bilancio del 2023 e nel frattempo è alla ricerca di un nuovo Ega. Nel giugno scorso, era stata Illimity Bank – che aveva assistito Meglioquesto nella quotazione sul segmento growth di Euronext – a rinunciare all’incarico di Ega, “in conseguenza del venir meno del vincolo fiduciario instauratosi con la stipulazione del contratt“.

Clamorosi i dati finanziari dell’azienda, le cui azioni al momento della sospensione valgono appena 22 centesimi. Eppure Meglioquesto (gestisce call center e servizi di assistenza clienti per conto di grandi imprese) a fine ottobre 2021 aveva un valore ad azione pari a 4 euro e 23 centesimi ad azione, dopo che si era quotata a giugno del 2021 a 1,4 euro per azione, raccogliendo oltre 17 milioni di euro. Da novembre 2021, però, è iniziato un crollo inesorabile e inarrestabile che ha portato gli investitori a perdere praticamente tutto in poco più di due anni. Le azioni di Meglioquesto si sono svalutate del 95% in poco più di due anni.

Saladini ha lasciato l’incarico di amministratore delegato nel settembre dello scorso anno, dopo il caos per la mancata iscrizione della Reggina in serie B a causa delle sue scelte scellerate. Ma è rimasto il primo azionista di Meglioquesto tramite la Mq srl, a sua volta controllata dalla Fs84 srl, holding “familiare” con sede in via Montenapoleone a Milano.

La società, nei mesi scorsi, ha spiegato le difficoltà economiche indicando come nelle precedenti previsioni aveva stimato di fatturare molto di più e quindi aveva aumentato i costi di conseguenza ma i fatturati sperati non sono arrivati e questo ha abbattuto i margini.

Una situazione molto critica, che si intreccia con la procedura fallimentare della Reggina e con lo spettro della maxi inchiesta della Procura di Reggio Calabria a cui proprio il Tribunale fallimentare ha trasmesso gli atti dopo aver scoperto che i Titoli di Stato utilizzati a garanzia dell’omologa del debito della Reggina erano falsi.

