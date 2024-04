Run4Hope: la staffetta della solidarietà fa tappa a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

La Run4Hope torna a correre in tutta Italia per sostenere l’Associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma – AIL. La quarta edizione della grande gara della solidarietà prenderà il via sabato 13 aprile, con uno start alle 11 programmato in contemporanea in tutte le regioni italiane. I partecipanti correranno nella loro città per una decina di chilometri in forma sincronizzata con quelli delle zone limitrofe, formando complessivamente un grande percorso a tappe giornaliere nei luoghi più belli e significativi del nostro Paese, che si

concluderà domenica 21 aprile.

Run4Hope rappresenta un Giro d’Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate in forma sincrona Regione per Regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome della solidarietà che si disputa annualmente e che coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di running store e palestre, chiamati a correre e a donare per sostenere la campagna promossa nelle varie edizioni (AIRC e AIL ad anni alterni nel primo quadriennio 2021-2024).

Nel 2024 la raccolta fondi è a favore di AIL per la ricerca contro leucemie-linfomi e mieloma. Anche Corigliano-Rossano il 15 aprile sarà una tappa di questa iniziativa patrocinata dal comune. In città si prevedono due percorsi: uno su Schiavonea alle ore 16 con partenza dal Quadrato Compagna e l’altro su Lido Sant’Angelo con Partenza alle ore 17:30 dalla Fabbrica di Liquirizia Amarelli (lato mare).

Da Corigliano-Rossano il testimone sarà seguito da tanti appassionati, dal gruppo dei Volontari AIL e dagli atleti Asd Corricastrovillari partner nella organizzazione dell’evento. Una iniziativa che oltre al valore della solidarietà servirà a mettere in luce e promuovere la città e le sue bellezze

Per info: 3357685429 https://www.run4hope.it/

