Rossano, Staging Europe: “This is us” L’Europa siamo noi

Venerdì 19 aprile, nell’Auditorium della sede centrale del Polo Liceale di Rossano, alla presenza del dirigente scolastico Antonio F. Pistoia, dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Corigliano-Rossano, dott.ssa Alessia Alboresi, dell’ambasciatrice Erasmus della Calabria, ins. Maria Teresa Rugna e delle docenti del team Erasmus, si è svolta la presentazione dei lavori teatrali del Progetto Staging Europe: This is us. We. Our past. Our future.

La prof.ssa Maria Luisa Salvati ha moderato l’evento che si è concluso con la consegna da parte del dirigente scolastico degli attestati di partecipazione agli alunni provenienti dal Liceo “E.T.A. Hoffmann” di Bamberg (Germania) e agli alunni del Polo Liceale partecipanti al Progetto Erasmus+ alla presenza di alcune classi dell’Istituto e dei docenti accompagnatori.

Dal confronto e dalla condivisione di tradizioni, canzoni e storie tra studenti italiani e tedeschi è nato uno spettacolo teatrale divertente e coinvolgente, che ha portato anche i ragazzi e i genitori presenti tra il pubblico a riflettere sulla propria identità culturale, ma anche su stereotipi e sulla consapevolezza di essere tutti parte dell’Europa.

Un progetto che ha messo in primo piano gli aspetti più pratici ed informali del dialogo educativo tra docenti e studenti, permettendo a questi ultimi di imparare divertendosi e condividendo esperienze costruttive ed utili per la vita.

Questa settimana di scambio culturale, di lavoro in comune e di amicizia tra ragazze e ragazzi tedeschi e italiani –sullo sfondo delle bellezze della nostra città e nella cornice accogliente del Polo Liceale di Rossano è stata un’esperienza meravigliosa per tutti!

