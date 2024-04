“Rometta…che spettacolo!”: domenica tutti a pranzo con Totò Schillaci

StrettoWeb

È scattato il count down per “Rometta…che spettacolo“, l’evento patrocinato dal Comune di Rometta e dalla Regione Siciliana – Assessorato turismo, sport e spettacolo, in collaborazione con A.S.C. production e Torre food Srl, che avrà luogo dal 5 al 7 aprile a Villa Martina.

L’apertura degli stand è prevista alle ore 18:30 di venerdì. Ad inaugurare il palco dell’anfiteatro della bella villa di Rometta Marea sarà, alle ore 20:00 di venerdì 5 aprile, il giovane talento milazzese Davide Patti, che con le sue abilità canore infiammerà il pubblico, in attesa dell’esibizione di Silvia Mezzanotte. L’ex voce dei Matia Bazar effettuerà un “non convenzionale” viaggio nel mondo della musica italiana femminile con lo spettacolo dal titolo “Le mie Regine”.

Nel corso della serata successiva si esibiranno, invece, i due giovani talentuosi violinisti siciliani, Mirko e Valerio, preceduti, alle ore 19:30, dallo spettacolo dei Match Music.

Le prime due serate saranno presentate da Alessia Di Bella, mentre domenica la conduzione sarà affidata a Giovanni Remigare, che con il suo slancio e la sua professionalità animerà la platea, si spera numerosa, guidandola nel corso di una giornata che si preannuncia intensa e piena di emozioni, a partire dalla mattinata. Ospite d’onore dell’ultimo giorno sarà infatti Totò Schillaci. La sua presenza all’ora di pranzo si preannuncia già come un “evento nell’evento”. Il calciatore siciliano, che sarà disponibile per foto e autografi, trascorrerà a Rometta Marea alcune piacevoli ore. Pranzerà tra gli stand del ricco street food appositamente organizzato e nel pomeriggio premierà i vincitori del Primo torneo di primavera. La serata culminerà alle ore 20:30 con l’esilarante spettacolo di Giovanni Cacioppo.

Soddisfazione è espressa dall’assessore allo sport, spettacolo e turismo del comune di Rometta, Roberto Bottaro. “Rometta…che Spettacolo – dichiara – è il frutto di un lavoro di squadra tra persone a cui sta a cuore la città di Rometta. Abbiamo cercato di mettere a punto un calendario di eventi che possa piacere trasversalmente a tutti. Rinnovo, dunque, l’appuntamento dal 5 al 7 aprile nella nostra bella Villa Martina”.

