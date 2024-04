“RinnovaMente Days”: a Squillace le giornate della transizione energetica

StrettoWeb

Al via il 3 maggio a Squillace (CZ) la manifestazione “RinnovaMente Days – Crescere con energia!“, una tre giorni di incontri, attività formative e divulgative organizzate da RWE per la comunità locale, per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili attraverso un confronto diretto con il territorio. Nel giorno di apertura della manifestazione avrà luogo il convegno “Conoscere e comunicare la transizione energetica. Le rinnovabili come vettore di crescita del territorio” a cui parteciperanno istituzioni ed enti per discutere dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Calabria, a sostegno della riduzione delle emissioni climalteranti e dell’aumento della sicurezza energetica, e i benefici per le comunità locali.

Durante il convegno, inoltre, verrà annunciato e presentato alla stampa il programma “RinnovaMente – Sostieni il futuro“, concepito da RWE per supportare la transizione culturale necessaria per abilitare la transizione energetica ed ecologica del Paese.

Conoscenza, formazione e coinvolgimento saranno i leitmotiv dell’intera manifestazione. Il programma delle tre giornate prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio sul quale insistono progetti di RWE e, in particolare, degli Istituti Comprensivi dei comuni di Squillace, Borgia e Maida, a partire dalla scuola Primaria, con attività didattiche sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica a cura di divulgatori scientifici e di personale RWE.

Le attività si svolgeranno all’interno dell’innovativo “Dome”, struttura high tech a bassissimo consumo energetico, progettata e allestita per lo scopo, che ospiterà un percorso espositivo sui temi dell’eolico e del fotovoltaico. Non mancheranno altre iniziative di coinvolgimento della cittadinanza tra le quali, sabato sera, uno spettacolo di danza in collaborazione con le scuole di danza locali e l’associazione culturale La Rete, e, gran finale domenica 5 maggio mattina, con l’accoglienza dei partecipanti alla terza edizione della “Corri a Squillace”, corsa su strada competitiva omologata Fidal, organizzata da Run for Catanzaro e sponsorizzata da RWE.

