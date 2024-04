Regionali Piemonte, Pentenero presenta il codice etico per i candidati

StrettoWeb

Gianna Pentenero, candidata governatore del Piemonte con il Centro/Sinistra, ha presentato oggi un codice etico che i candidati della sua coalizione dovranno sottoscrivere. “Oltre a essere un gesto simbolico questo documento testimonia il nostro impegno per una maggiore trasparenza e attenzione ai temi etici che oggi caratterizzano la politica. Le persone si allontanano dai partiti che non offrono risposte adeguate ai numerosi problemi del nostro Piemonte”, evidenzia Pentenero.

“Partiamo da un documento che evidenzia come dovremmo comportarci chiederemo il voto raccontandoci, con la nostra storia e i nostri valori. L’associazione Avviso Pubblico è lieta di aver fornito il proprio contributo di esperienza e conoscenza, frutto di un impegno quasi trentennale contro mafie e corruzione, alla richiesta di collaborazione per la stesura della dichiarazione che i candidati della coalizione a sostegno di Gianna Pentenero sottoscriveranno in vista del rinnovo del Consiglio Regionale del Piemonte. In un momento in cui occorre assumere impegni concreti per una politica responsabile e credibile, gli impegni tratti dalla Carta di Avviso Pubblico, riconosciuta buona pratica nell’handbook dell’Unione Europea e dell’appello promosso in collaborazione con Libera, sono segni concreti per invitare i cittadini a partecipare al voto ed essere essi stessi protagonisti insieme ai candidati di un cambio di paradigma, che metta al centro il bene comune e la partecipazione alla vita democratica, allontanando l’idea di una politica che privilegia e cura gli interessi di pochi”, conclude Pentenero.

