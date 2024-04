Regionali Piemonte, il M5S punta su Disabato

StrettoWeb

E’ ufficiale la spaccatura tra Pd e M5S anche per le regionali in Piemonte. È Sarah Disabato la candidata del partito di Conte che sfiderà il centrodestra di Alberto Cirio alle prossime elezioni in Piemonte. L’attuale coordinatore regionale dei pentastellati ha vinto la concorrenza degli altri nomi in lizza, quelli dell’ex parlamentare Susy Matrisciano, del consigliere regionale Ivano Martinetti e dell’ex assessore comunale nella giunta Appendino Alberto Unia.

Il Pd, invece, punta sull’assessore comunale Gianna Pentenero, 59 anni, quale la candidata alla presidenza del Piemonte.

