Regionali Piemonte, Forza Italia si allea con Udc e Pli: “ecco la casa dei moderati”

StrettoWeb

Forza Italia si allea con l’Udc e il partito liberale per le prossime elezioni regionali del Piemonte. “È il progetto che Berlusconi chiamava casa dei moderati. Un esperimento fatto due anni fa alle comunali di Torino, che riproponiamo oggi perché la lista rappresenti tutti i moderati liberali centristi che guardano al grande centro che fa riferimento a Berlusconi e quindi al centrodestra. L’obiettivo è dare più forza alla coalizione“, spiega Roberto Rosso, vicepresidente di Forza Italia al Senato.

“Sono state settimane complicate perché cerchiamo di trovare il massimo accordo condiviso e di individuare come candidati persone che abbiano consapevolezza, responsabilità, preparazione politica e condivisione dei valori”, ha sottolineato il ministro Paolo Zangrillo, segretario di Forza Italia in Piemonte. “L’Udc darà il suo contributo. C’è una scelta condivisa con Forza Italia. Ci sono le nostre idee e ci sono i nostri candidati“, ha detto Paolo Greco Lucchina, segretario regionale dell’Udc. “Il Piemonte è stato sempre per noi una regione importante per la sua tradizione liberale. È un momento storico che segna la rinascita del partito liberale in Italia”, ha aggiunto Roberto Sorcinelli, segretario del partito liberale piemontese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.