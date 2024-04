Regionali in Basilicata, Renzi: “con Bardi questa regione può crescere”

StrettoWeb

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Potenza a sostegno del governatore uscente Vito Bardi in vista delle elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile. “Sosteniamo Bardi – sottolinea l’ex premier – con una lista che si chiama Orgoglio lucano. È una scelta dei nostri consiglieri regionali uscenti Luca Braia e Mario Polese“, rimarca Renzi.

“E’ una scelta intelligente perché alle regionali si vota per il presidente della Regione e per tutto quello che avete visto in questi mesi, la tarantella di candidature è evidente che da un lato c’è stata una coalizione più seria e dall’altro una meno seria. Poi personalmente ho n rapporto di antica amicizia con Bardi e penso che con lui questa regione possa continuare a crescere, sono interessanti le iniziative che sono state fatte dal punto di vista energetico per le famiglie. La nostra è una scelta basata sulla Basilicata“, ha concluso Renzi.

