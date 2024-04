Regionali Basilicata, Salvini: “maxi investimenti su strade e ferrovie”

StrettoWeb

“Sono orgoglioso di quello che la Lega e il centrodestra hanno fatto in questi cinque anni in Basilicata, io di mio in questo anno e mezzo come Ministro dei Trasporti sto investendo come non mai per sistemare le strade, l’autostrada e le ferrovie in Basilicata, 3 miliardi solo sulla rete stradale e 10 miliardi sulla rete ferroviaria, la Tito Brienza, la Matera Ferrandina, la ferrovia che collega Potenza con il resto delle regioni del Sud”. Così il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini parlando a Potenza a margine del comizio del centro destra a sostegno del presidente Vito Bardi.

“C’è tanto da fare, però sono contento, quindi io penso che domenica tanti Lucani voteranno e immagino che il centro-destra verrà confermato e ci sarà un ottimo risultato della Lega”, conclude Salvini.

