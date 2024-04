Regionali Basilicata, Marrese ha votato: “ho il cuore gonfio di speranza”

StrettoWeb

“Oggi ho fatto qualcosa di straordinario. Ho esercitato il mio diritto al voto. In un mondo che spesso sembra confuso e caotico, ho fatto apparentemente un semplice gesto, ma nella realtà una potente azione per plasmare il futuro che voglio vedere. Sono andato alle urne con il cuore gonfio di speranza e la mente decisa a fare la differenza. Perché ogni voto conta. Ogni voce ha il potere di cambiare il corso della storia. E oggi, io ho fatto la mia parte”, è quanto afferma Piero Marrese, candidato governatore della Basilicata di Pd e M5S.

“Non importa quanto piccolo possa sembrare il gesto, so che ho contribuito a costruire un futuro migliore. E questo mi riempie di gioia e orgoglio. Ricordiamoci sempre di quanto sia prezioso il nostro diritto al voto e di quanto sia importante esercitarlo. È il fondamento della nostra democrazia e il mezzo più potente per il cambiamento. Non è opportuno che qualcun altro possa decidere per noi. Siamo noi i protagonisti della nostra storia. Il cambiamento inizia da noi”, conclude Marrese.

