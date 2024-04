Regionali Basilicata, Conte: “sulla sanità serve subito un cambio di rotta”

StrettoWeb

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, è rimasto soddisfatto del comizio fatto ieri a Potenza con il dem Piero Marrese, candidato governatore del centrosinistra per le Regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile? “E’ importante che siano soddisfatti i cittadini lucani”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento a margine di un incontro nell’ospedale di Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza).

“La sanità – ha aggiunto l’ex premier – non è un argomento da campagna elettorale: è un problema serio per tutti i cittadini lucani che non hanno prestazioni di qualità. E molti non hanno la possibilità di accedere alle cure sanitarie: dobbiamo offrirle a tutti. Occorre qui una svolta, un’inversione di marcia, da realizzare subito e speriamo davvero con la nuova Giunta, se fosse quella progressista, con quei progetti che abbiamo costruito con la sanità al centro, di poter dare la possibilità ai cittadini lucani di curarsi qui e bene anziché andare fuori e rinunciare alle cure“, ha concluso Conte che nel pomeriggio continuerà la sua seconda giornata lucana in provincia di Matera, con iniziative nel Metapontino e un comizio previsto in serata nella città dei Sassi.

