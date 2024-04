Regionali Basilicata, Bardi: “il nostro programma è chiaro, basato su azioni concrete”

StrettoWeb

“Il nostro programma è chiaro, basato su azioni concrete e sulla conoscenza profonda del territorio. Sappiamo che occorre agire e farlo in fretta. Per questo parliamo di “azioni”, perché è necessario fare.

Questa Regione ha bisogno di cura, la stessa che mettono i nostri imprenditori agricoli sul territorio e colmare i deficit infrastrutturali per incrementare ulteriormente lo sviluppo imprenditoriale della Basilicata”, è quanto afferma Vito Bardi, candidato presidente della Basilicata del centrodestra.

“Infrastrutture che devono riguardare anche il fronte del turismo così da poter rispondere alle richieste dei tanti che vengono a visitare la nostra Regione. Quello che occorre è anche una riorganizzazione completa dell’intera macchina amministrativa così da renderla più efficiente e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”, conclude Bardi.

