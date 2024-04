Reggio e la Calabria piangono Francesco Zito: “una persona preziosa”

StrettoWeb

E’ venuto a mancare ieri sera Francesco Zito, segretario della giunta regionale della Calabria per oltre 25 anni. Fratello del senatore Sisinio Zito e padre del Sindaco di Roccella Jonica Vittorio, il dottor Zito aveva da poco festeggiato i 90 anni circondato dall’affetto della propria famiglia. Non solo Roccella Jonica si è chiusa nel lutto per una perdita così sentita, ma il cordoglio è giunto da tutta la provincia.

“Abbiamo appena appreso della morte improvvisa del dottor Francesco Zito, storico segretario della giunta regionale della Calabria – si legge in una nota di cordoglio del Coordinamento provinciale PRI –. La sua scomparsa è una grande perdita non solo per Roccella Jonica. Il pensiero dei repubblicani reggini, in questo momento di tristezza, va alla famiglia e al figlio Vittorio, Sindaco di Roccella Jonica che perdono una persona preziosa. A loro la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze“.

