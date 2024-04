Reggio: Chiaravalloti presidente Corte d’Appello, le congratulazioni del Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria

StrettoWeb

“La nomina della Dott.ssa Caterina Chiaravalloti, a Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, rappresenta una scelta, da parte del Plenum del Consiglio superiore della Magistratura, che premia un percorso prestigioso che vede la dott.ssa Chiaravalloti prima Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Catanzaro, poi Giudice e Consigliere di Corte di Appello nella stessa sede. Dal 2009 al 2013, Consulente Giuridico del Ministero degli Esteri, dal 2013 Presidente del Tribunale di Castrovillari fino al Gennaio 2018, quando è stata poi nominata Presidente del Tribunale di Latina“. E’ quanto afferma l’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria

“Più in generale possiamo affermare che Caterina Chiaravalloti rappresenta una punta di diamante di quelle donne entrate in magistratura con la riforma del 1963. Tanti passi in avanti sono stati fatti da allora e molti altri se ne faranno grazie a donne, come la Presidente Chiaravalloti, che funge da faro per le future aspiranti magistrate, pronte a servire lo Stato. Porgo alla Presidente i più vivi auguri di buon lavoro”, conclude Naccari.

