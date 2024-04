Reggio Calabria, presentati oggi a Piazza Castello 3 nuovi bus elettrici

StrettoWeb

Sono stati presentati questa mattina a Piazza Castello a Reggio Calabria, i primi 3 bus Atam elettrici. La presentazione dei mezzi è stata oggi, 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L’evento di Atam “E-volution – L’evoluzione della specie bus” segna così una svolta ecologica nel settore dei trasporti con la presentazione ufficiale dei bus elettrici che implementano cosi il parco mezzi.

Questa giornata è stata una vera festa con il coinvolgimento delle scuole tra cui “Scarabocchiando” e “Insieme per Fare”, “De Amicis Bolani”, “Maria Ausiliatrice”, “Cassiodoro Don Bosco” e “Radici Alighieri”, delle istituzioni locali, delle autorità con giochi, animazione e sorprese per tutti!

Attività educative e divertenti per tutti, come il

– Circuito di Educazione Stradale tenuto dal Comando di polizia municipale di Reggio Calabria

– Laboratorio di Riciclo e Atelier Creativo curato dall’associazione @PlasticFree Reggio

– Racconti in Valigia: letture con Kamishibai ed albi illustrati a cura di Patrizia Flecchia

– E non dimentichiamoci del viaggio alla scoperta del Pedibus, organizzato proprio da Atam.

Reggio Calabria, l’ A.D. dell’Atam Giuseppe Basile sui nuovi 3 bus elettrici

Il Sindaco Falcomatà sui nuovi 3 bus elettrici presentati a Reggio Calabria

