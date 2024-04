Reggio Calabria: la famiglia De Rattis arriva in città, pronto il comitato di accoglienza | VIDEO

StrettoWeb

E’ una nuova allegra famigliola quella che ha preso residenza a Reggio Calabria, nella trafficata zona di Viale Europa. Per chi passa nei paraggi è possibile vedere il vivace nucleo famigliare, composto da mamma e papà De Rattis, con figli, nonni, zii e cugini, scorrazzare allegramente e indisturbati sopra e sotto i marciapiedi, indaffarati come sono a cercare cibo per sfamarsi. Nel video in alto, girato ieri sera, è possibile vedere che sono proprio le ore notturne quelle favorite dalla famiglia De Rattis per uscire dalla propria abitazione.

Come è giusto che sia e come si compete a noi calabresi, calorosi e accoglienti con tutti – soprattutto con le specie diverse dalla nostra – al più presto l’amministrazione comunale organizzerà per questa nuova famiglia un comitato di accoglienza per celebrarne l’arrivo in città. Si sta anche valutando, ma questo sarà punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, di premiare questa famiglia per il coraggio di essersi trasferita a Reggio, con agevolazioni fiscali create ad hoc. Tari, IMU e servizio idrico gratuiti per un anno.

Perché come sappiamo accogliere noi gli stranieri, non sa farlo nessuno! E poi qui in città vive un nutrito gruppo di cittadini della medesima etnia della famiglia De Rattis. Si sentiranno a casa.

