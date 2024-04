Reggio Calabria: convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione

StrettoWeb

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, “in sessione ordinaria, per il giorno 17.04.2024 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026

(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”.

“Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 18.04.2024 alle ore 9.00“, si legge nella comunicazione firmata dal Presidente del Consiglio Vincenzo Marra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.