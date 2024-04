Reggio Calabria, automobile in fiamme nella notte nei pressi del Consiglio Regionale

StrettoWeb

Paura nella notte per i residenti della zona del Consiglio Regionale, dove un’automobile ha preso fuoco in via Quartiere Militare, poco prima di mezzanotte. La vettura, completamente avvolta dalle fiamme, era parcheggiata. Sul luogo dell’incendio, dopo essere stati allertati, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno subito domato le fiamme.

Non è ancora nota la causa del rogo, della cui dinamica si sta occupando anche la Polizia giunta sul luogo dell’incendio. La vettura che ha preso fuoco è probabilmente un’auto ibrida.

