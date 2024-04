Reggio Calabria, accordo tra Alternativa Popolare e Identità Calabrese

StrettoWeb

Il Coordinatore Regionale della Calabria di “Alternativa Popolare”, Massimo Ripepi, comunica che il movimento politico “Identità Calabrese”, rappresentato dal Segretario Mario Laurenzano, siglerà un accordo politico con “Alternativa Popolare” di Stefano Bandecchi. Laurenzano ha evidenziato, durante il cordiale incontro tenutosi nei locali della Segreteria Regionale del Partito a Reggio Calabria, la comunione d’intenti con Bandecchi e il suo movimento. Il movimento politico calabrese, con una forte ideologia meridionalista, è da sempre impegnato sui territori del Mezzogiorno a battersi per la dignità e i diritti del popolo meridionale. La determinazione, la coerenza politica, le distanze prese dai classici partiti nazionali, la simpatia verso la Calabria e l’immane impegno profuso in questo nuovo progetto politico, ci lasciano intravedere in Bandecchi e nel suo movimento un valido alleato.

Massimo Ripepi si è detto certo che “insieme, sin da queste elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo si riuscirà a dare alla nostra gente e ai nostri territori un progetto di equità territoriale da sempre agognato e non più prorogabile”.

