Reggio Calabria: 420 mila euro per sostenere la competitività delle MPMI reggine

StrettoWeb

La Camera di commercio di Reggio Calabria destina 420 mila euro di risorse economiche per sostenere lo sviluppo ed accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese reggine.

A partire dalle ore 9:00 del prossimo 18 aprile le imprese che operano nel territorio metropolitano e che intendono avviare o sviluppare il commercio internazionale, potranno richiedere un contributo per l’acquisizione di beni e servizi volti a rafforzare la presenza all’estero o a sviluppare strumenti e canali di promozione internazionale.

Il “Bando Internazionalizzazione” 2024 prevede uno stanziamento complessivo di 70 mila euro; i contributi saranno erogati a copertura di una percentuale dei costi ammissibili pari al 70% e l’importo massimo del contributo ottenibile non potrà superare l’importo di € 5.600,00. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Web Telemaco entro le ore 19:00 del 31 ottobre 2024.

A 240 mila euro ammontano le risorse economiche stanziate dalla Camera di commercio per sostenere l’innovazione digitale delle imprese reggine in ottica I4.0, anche finalizzata ad approcci green oriented del tessuto produttivo. L’edizione 2024 del “Bando Voucher digitali I4.0” prevede l’erogazione di contributi a copertura del 70% delle spese ammissibili, di importo massimo pari a € 7.000,00 per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione e di beni e servizi strumentali correlati alle tecnologie abilitanti.

Le imprese beneficiarie potranno inoltre richiedere e usufruire di un servizio gratuito di check up sulla cybersecurity aziendale. I termini di presentazione della domanda telematica decorrono dalle ore 10:00 del 7 maggio fino alle ore 19:00 del 10 maggio 2024.

“L’obiettivo che ci poniamo con questi primi bandi del 2024 è di mettere in campo opportunità favorevoli allo sviluppo economico del territorio, attraverso azioni di immediato supporto sotto forma di contributi diretti e a fondo perduto per la realizzazione di investimenti negli ambiti strategici della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Ulteriori bandi di contributo saranno pubblicati a breve per rispondere alle richieste che provengono dalle nostre imprese. Saranno riproposti i bonus per le imprese che assumono e gli incentivi per quelle che effettuano interventi di efficientamento energetico e/o idrico volti a ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale delle loro produzioni. Riteniamo inoltre importante continuare a premiare le esperienze imprenditoriali di successo nell’ambito dell’innovazione di prodotto o servizio. Infine, visti i risultati positivi delle prima edizione, riproporremo la manifestazione di interesse “ADAR: Agricoltura Digitale per il settore Agricolo Reggino” per dare alle imprese agricole l’opportunità usufruire di assistenza gratuita e di un PoC personalizzato per la definizione di un possibile progetto di innovazione, ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.

I Bandi Internazionalizzazione e Voucher digitali sono già disponibili in preinformativa sul sito camerale www.rc.camcom.gov.it.

Gli aiuti previsti sono concessi in regime “de minimis” ed è stata stabilita, in aggiunta al contributo, una premialità pari a € 200,00 per le imprese in possesso del rating di legalità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.