Reggina, le chiamate misteriose a Ferrero e quella data che trova conferme. Chi lo ha minacciato?

Massimo Ferrero torna ad affrontare l’argomento Reggina, sempre tramite i microfoni del programma che conduce su Radio Cusano Campus. Dopo le diverse dichiarazioni dei mesi scorsi, si era un po’ “silenziato”. Ora si ributta a capofitto sulla questione amaranto e svela di aver ricevuto delle minacce: “ho ricevuto delle chiamate da uno che mi ha detto di prendere il Pescara, perché ‘la Reggina non la prendi mai’. Non so chi sia, sarà un mitomane, ma io vorrei che si svelasse. Se avessi la certezza di prendere il marchio, gli risponderei”, evidenzia Ferrero nel dire di non aver paura di uno “scemo che dice questo. Da anni ricevo minacce, ma questo mi fa essere più forte di prima”.

Poi, entrando nel merito della procedura di fallimento, l’ex Presidente della Sampdoria svela delle date: “novità si sapranno tra il 10 e il 15 maggio”. I tempi annunciati da Ferrero coincidono con le indiscrezioni in possesso di StrettoWeb: lo scorso 10 aprile, in un articolo in cui facevamo il punto della situazione, scrivevamo di possibili novità nelle settimane a seguire, tra aprile e maggio.

E c’è un fattore da considerare: i tempi potrebbero essere molto simili a quelli per la scadenza della manifestazione d’interesse pubblicata dalla Città Metropolitana per il centro sportivo Sant’Agata (20 maggio). Qualche giorno fa il Sindaco Falcomatà ha fatto intendere, nell’esaltare l’interesse intorno al mondo Reggina e alle strutture sportive della città, che la storia amaranto deve camminare di pari passo con Sant’Agata e Granillo.

