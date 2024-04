Raccolta rifiuti intelligenti, i due punti strategici di Tarsia

StrettoWeb

Il Comune di Tarsia, sempre più attento alle questioni ambientali, è stato recentemente protagonista dell’approvazione di un progetto per la raccolta differenziata nelle aree di servizio autostradali. Ad illustrare l’importante risultato ottenuto è il sindaco Roberto Ameruso che sottolinea come sia stato registrato, sulle aree di servizio all’autostrada, nei periodi in corrispondenza delle festività e delle vacanze estive, un picco di conferimento dell’indifferenziato.

“Sappiamo tutti – afferma il sindaco – che le tariffe nella nostra regione sono abbastanza alte, soprattutto con riferimento all’indifferenziato. Abbiamo cercato di lavorare per avere una maggiore raccolta differenziata, che già per noi si attesta a quasi il 70%, al fine di avere un ulteriore incremento e quindi una sostanziale diminuzione di quello che è il tributo”.

“Questo progetto che è stato finanziato con circa 700mila euro, ci permetterà di attivare due aree di raccolta differenziata intelligente, che permetterà il riconoscimento del prodotto che si va a conferire, in modo tale che l’utente che verrà a consumare prodotti in quelle aree avrà la possibilità immediata, e anche intuitiva, di conferire il rifiuto in maniera corretta. Così – conclude – dovremmo diminuire sostanzialmente quello che è il conferimento di indifferenziato e risparmiare ulteriori economie“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.