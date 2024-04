Progetto AM.A. a Mendicino: al via le attività gratuite per bambini e famiglie

StrettoWeb

Al via le attività per bambini, famiglie e territorio del progetto AM.A. Ambienti di Apprendimento. Sperimentare l’educazione con la natura per contrastare la povertà educativa nella città di Mendicino. Le prime azioni a partire nell’ambito di questo percorso della durata di due anni – che vedrà a lavoro una rete di partner locali, guidati dall’ente capofila la cooperativa sociale Atlante – saranno mirate a potenziare le competenze educative di minori e famiglie del territorio del distretto sanitario di Cosenza.

Il Progetto AM.A ha, infatti, come beneficiari principali i bambini che rientrano nella fascia di età 5-10 anni ma anche la comunità educante ed il territorio di Mendicino in generale. Il progetto ha come obiettivi: attivare luoghi di aggregazione giovanile ad alta densità educativa e sociale, denominati “AM.A”; favorire lo sviluppo di competenze cognitive e sociali, anche attraverso attività laboratoriali, in cui sperimentare nuove forme espressive e creative.

E ancora, migliorare la qualità delle comunicazioni all’interno della scuola, e delle classi in particolare, e sostenere la crescita di relazioni tra pari; sostenere e rafforzare i processi di inclusione attraverso la formazione dei responsabili e insegnanti in materia di riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento e di bisogni educativi speciali; promuovere lo sviluppo della comunità educante attraverso un Patto Educativo Territoriale; prevenire ed arginare il rischio di alienazione e disagio sociale.

Per farlo sono state predisposte una serie di attività integrate, alcune delle quali in partenza in questi giorni a cura della rete di partner così composta: oltre al capofila, la Cooperativa Atlante, i partner di progetto: Comune di Mendicino, l’Istituto comprensivo Mendicino, l’associazione Erbanetta 3.0, l’APS Aiutiamoci, il Consorzio Innopolis, l’Università degli Studi della Calabria UNICAL e l’associazione BiconBì).

Si ringraziano l’istituto di Mendicino nella persona della Dirigente Dott.ssa Assunta Morrone ed il Comune di Mendicino. Altresì tutto il privato sociale che si è reso gratuitamente disponibile ad accogliere le nostre attività. Un particolare ringraziamento va a Don Enzo Gabrieli ed all’Azione cattolica di Mendicino per l’impegno ed il supporto riconosciuto nella promozione e realizzazione delle attività.

Le attività in partenza

Sportello d’ascolto psicologico: l o Sportello di Ascolto psicologico e mediazione dei conflitti familiari, a cura degli esperti dell’ente capofila Cooperativa Atlantide. Lo Sportello, dopo l’incontro iniziale fatto nel plesso della primaria dell’IC di Mendicino in contrada Rosario sarà ufficialmente operative dal 24 aprile 2024.

A disposizione degli utenti interessati a questo servizio gratuito ci sarà una mediatrice familiare ed una psicologa che offriranno interventi di sostegno individualizzato per genitori e famiglie in generale. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione.

Attività motorie per bambini : Partenza 27 aprile 2024. Si tratta di un'attività sportiva gratuita per bambini che prevederà un appuntamento a settimana il sabato mattina, gestito da un esperto in scienze motorie e due formatori sportivi.

I gruppi di bambini saranno suddivisi per età così come indicato:

Gruppo infanzia 5-6 anni dalle 9:00 alle 11:00 il sabato mattina,a patire dal 27 aprile, presso i locali gratuitamente forniti dall’Associazione Fralè

Gruppo primaria 7-10 anni dalle 10:00 alle 12:00, il sabato mattina a partire dal 27 aprile, presso la ASD Royal Fitness gratuitamente offerti dal titolare Danilo Bruno. Tutte le attività sono gratuite e ad iscrizione.

Percorsi didattici: Le attività si dividono in 4 percorsi di 20 ore ciascuno che in modalità laboratoriale coinvolgeranno i bambini nelle lavorazioni e produzioni del vino, dell'olio, del pane e formaggio. Gli operatori coinvolti saranno educatrici che prepareranno il terreno dell'apprendimento dedicato per singolo oggetto di attività e un formatore esperto in materia.

Target: Bambini tra i 5- 10 anni Luogo di svolgimento: Locali forniti gratuitamente dall’Azione Cattolica presso il Salone CARITAS Via Basso La Motta, 54. Avvio previsto a partire da Giugno 2024. Tutte le attività sono gratuite e ad iscrizione.

Percorsi outdoor education e attività prevedono n. 12 uscite didattiche a tema ambientale sul territorio del distretto sanitario di

Cosenza. I bambini tra i 5 ed i 10 anni saranno coinvolti in letture, produzioni grafiche, conversazioni guidate, giochi di gruppo, canzoni costruzione di manufatti artistici e tante altre attività che stimoleranno i sensi e svilupperanno le loro capacità cognitive ed emotive.

Gli operatori coinvolti educatrici ed animatrici che prepareranno il terreno dell’apprendimento dedicato per singolo oggetto di attività e un formatore esperto in materia. Tutte le attività sono gratuite e ad iscrizione.

Laboratori arte urbana: Le attività della APS Aiutiamoci ha l'intento di educare all'arte urbana mediante laboratori didattici

pensati per le scuole che coinvolgono alunni e studenti. L’idea è quella di approfondire il linguaggio espressivo dell’arte urbana nel suo contesto storico-artistica e anche apprendere sul campo in un territorio, quello di Mendicino, in cui è presente il M.U.S.A.

I laboratori prevederanno, poster art, storytelling e arte. Questa rappresenta un’idea innovativa che dà valore all’espressione artistica e individuale come canale di sfogo e di consapevolezza personale e collettiva della persona e della società. Tutte le attività sono gratuite e ad iscrizione.

