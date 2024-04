Progetti di videosorveglianza in provincia di Catanzaro, il plauso dell’assessore Pietropaolo

StrettoWeb

“L’approvazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica delle progettualità proposte da 23 Comuni della provincia di Catanzaro per l’accesso ai finanziamenti per i sistemi di videosorveglianza stanziati dal Ministero dell’Interno, dimostra la grande attenzione del Viminale, e in particolare del nostro sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sul tema della sicurezza urbana e della prevenzione e del contrasto dei fenomeni criminali sul territorio”. E’ quanto afferma l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Filippo Pietropaolo, con delega a Sicurezza e Legalità.

“La numerosa partecipazione ai bandi e l’adesione ai nuovi Patti per la sicurezza urbana da parte dei comuni del Catanzarese è il frutto di un gioco di squadra che, insieme all’azione di sensibilizzazione del sottosegretario Ferro e della Prefettura di Catanzaro e al supporto tecnico degli specialisti delle Forze dell’ordine, ha visto l’impegno sul territorio dei nostri amministratori, che hanno creduto nell’opportunità offerta dal Viminale e predisposto progetti per un valore complessivo di quasi 3,5 milioni di euro, capaci di dare un contributo concreto alla sicurezza del territorio”.

