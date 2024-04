Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani giovedì 11 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Giovedì 11 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto con una probabilità molto alta di precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +15°C, con una percezione di +14°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 6-13km/h. L’umidità sarà del 54-61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023-1024hPa.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i +16,6°C, con una percezione di +15,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare fino a 24,9km/h da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 53-55% con una pressione atmosferica di 1023-1024hPa.

Durante la sera, la temperatura si manterrà intorno ai +14°C, con una percezione di +13°C. Il cielo sarà coperto con una probabilità di precipitazioni del 95-98%. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità compresa tra i 20-26km/h. L’umidità sarà del 67-68% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024-1025hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Trapani indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e cielo coperto con possibili precipitazioni durante la sera e la notte. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di tenere a portata di mano un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Trapani nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 8.5 NO max 11.6 Maestrale 60 % 1022 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +11.7° Assenti 2.4 NE max 5.3 Grecale 63 % 1022 hPa 8 poche nuvole +15.2° perc. +14.2° Assenti 5.7 NNE max 5.9 Grecale 56 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.4° perc. +15.5° Assenti 15.9 N max 14.4 Tramontana 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 23.9 NNE max 23.9 Grecale 53 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.5° perc. +14.7° Assenti 26.1 NE max 30.3 Grecale 62 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 20.3 NE max 23.5 Grecale 68 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 16.7 ENE max 18 Grecale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:44

