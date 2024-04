Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani venerdì 12 aprile

StrettoWeb

Venerdì 12 Aprile a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si manterranno intorno ai +15°C durante la notte e saliranno fino a +19,8°C nelle ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole, con valori intorno ai +13°C durante la notte e fino a +19,3°C nel corso della giornata.

Durante la mattina e il pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà molto limitata, con percentuali che si manterranno intorno al 10-13%, mentre in serata il cielo sarà completamente sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Est, con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h nelle ore centrali della giornata.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori abbastanza contenuti, oscillando tra il 57% e il 76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1024-1026 hPa.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 12 Aprile a Trapani sarà caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città e dei suoi dintorni. Le temperature miti e il cielo sereno renderanno la giornata piacevole per svolgere attività all’aria aperta e godersi il clima primaverile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trapani indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per pianificare escursioni, passeggiate all’aria aperta o semplicemente per godersi il clima mite della primavera in questa splendida località siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 21.2 NE max 23.9 Grecale 74 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 25.5 NE max 30.1 Grecale 76 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.5° perc. +16.9° Assenti 20.1 NE max 22.2 Grecale 60 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 20.5 NNE max 18.9 Grecale 57 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 25.6 NNE max 25.2 Grecale 62 % 1024 hPa 17 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 23.8 NE max 29.3 Grecale 75 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 18 NE max 21.5 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 8.8 ENE max 9.3 Grecale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:45

