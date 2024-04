Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 10 aprile

StrettoWeb

Mercoledì 10 Aprile a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel corso della giornata si avrà un alternarsi di nubi sparse e cielo coperto.

Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai +15,9°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a velocità variabili tra i 21,2km/h e i 30,3km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 36,6km/h.

Durante la giornata, l’umidità si manterrà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1022hPa.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si avrà un miglioramento con nubi sparse. La sera sarà invece caratterizzata da cielo sereno.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento della temperatura e un cielo più sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Aprile a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 8 % 30.2 NO max 36.6 Maestrale 86 % 1019 hPa 5 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 24 % 26.5 NNO max 30.9 Maestrale 72 % 1021 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 28 NO max 29.1 Maestrale 67 % 1022 hPa 11 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 27.3 NO max 29.4 Maestrale 61 % 1022 hPa 14 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 29.3 NO max 31.3 Maestrale 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.3° perc. +14.3° Assenti 21.4 NNO max 27.5 Maestrale 55 % 1022 hPa 20 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 27.4 NO max 34.8 Maestrale 49 % 1024 hPa 23 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 18.8 NO max 25.6 Maestrale 56 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:43

