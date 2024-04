Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi domenica 14 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Reggio Calabria promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di caldo leggera. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 6-9km/h, garantendo una piacevole brezza leggera.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22°C, con una percezione di caldo costante. Il vento continuerà a provenire da Sud Ovest, mantenendo una velocità di 5-8km/h.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con poche nuvole sparse, che potrebbero aumentare leggermente verso le 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione di fresco piacevole. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 6-7km/h, garantendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria per Domenica 14 Aprile indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Il vento sarà leggero e non sono previste precipitazioni. È consigliabile approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima primaverile della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 3 NE max 7.3 Grecale 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 3.7 SO max 5.1 Libeccio 48 % 1025 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 6.2 SO max 9.1 Libeccio 47 % 1025 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 3.7 SSO max 7.2 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 4.4 SO max 5.9 Libeccio 52 % 1022 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.1 S max 7.1 Ostro 60 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.7 SE max 6.6 Scirocco 57 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:35

