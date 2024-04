Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 28 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Aprile a Reggio Calabria prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e sera.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che si attesteranno intorno ai +16,9°C alle 06:00 e ai +19,8°C alle 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità che aumenterà gradualmente, raggiungendo i 21km/h alle 10:00.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma le temperature rimarranno piacevoli, oscillando intorno ai +21,4°C a mezzogiorno e ai +20,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,7km/h alle 16:00.

La situazione meteorologica tenderà a peggiorare verso la sera, con un cielo sempre più coperto e la comparsa di nubi più consistenti. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +16,1°C alle 20:00 e rimanendo stabili fino a tarda serata. Il vento soffierà da Sud con una velocità intorno ai 18,2km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Aprile a Reggio Calabria indicano una giornata all’insegna della stabilità, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature rimarranno piacevoli, con valori che si manterranno su livelli primaverili. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo a Reggio Calabria.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 3.3 SE max 9 Scirocco 64 % 1017 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 5.8 SE max 10.9 Scirocco 61 % 1017 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 9.7 S max 14.3 Ostro 50 % 1017 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° Assenti 14.5 S max 21.9 Ostro 48 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 13.9 S max 21.5 Ostro 47 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 11.4 S max 18.9 Ostro 63 % 1017 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 7.2 S max 18.2 Ostro 60 % 1018 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.5 S max 13.5 Ostro 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 19:48

