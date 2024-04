Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi lunedì 29 aprile

StrettoWeb

Previsioni Meteo per Lunedì 29 Aprile a Reggio Calabria

Le condizioni meteo a Reggio Calabria per Lunedì 29 Aprile saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con temperature in aumento durante la giornata.

Nella mattina di Lunedì, cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,9°C alle ore 07:00, percepita come +18,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 11,4km/h, con raffiche fino a 18,6km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +22,2°C alle ore 11:00, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud, con una velocità di 15,7km/h e raffiche fino a 24,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

In serata, le condizioni meteo a Reggio Calabria rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +16,8°C alle ore 21:00, percepite come +16,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 8,3km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Aprile a Reggio Calabria si prevede una giornata con condizioni meteo favorevoli, caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi la primavera in Calabria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.9 SSE max 16 Scirocco 69 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 11.4 SSO max 18.6 Libeccio 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.3° Assenti 14.5 SSO max 21.9 Libeccio 46 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 15.2 S max 24.6 Ostro 49 % 1018 hPa 16 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 15.2 SSO max 22 Libeccio 57 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 8.3 S max 17.9 Ostro 66 % 1019 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 7.4 S max 15.9 Ostro 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 19:49

