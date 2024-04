Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani venerdì 19 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Aprile a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno precipitazioni moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 67%. La temperatura si attesterà sui +13,1°C, con una percezione di +12,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 19,7km/h, con raffiche fino a 25km/h. Le precipitazioni ammontano a 1.98mm, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature saranno in diminuzione, con +10,2°C registrati alle 10:00 e +12,9°C alle 14:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile, fino a raggiungere i 42,9km/h. Le precipitazioni saranno di 3.89mm alle 10:00, diminuendo progressivamente nel corso del pomeriggio. L’umidità si manterrà alta intorno all’86%, con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 44%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,3°C, con un leggero aumento verso le 23:00 quando si registreranno +13,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità compresa tra i 18,8km/h e i 32,2km/h, con raffiche fino a 32,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 77% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alla situazione attesa per Venerdì 19 Aprile, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste durante la mattina e di tenere d’occhio l’evoluzione del vento nel corso della giornata. Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare nel corso della serata, con una diminuzione delle precipitazioni e una graduale riduzione della copertura nuvolosa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Reggio Calabria per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° prob. 10 % 2.1 NNE max 5.8 Grecale 70 % 1011 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° prob. 23 % 5.2 S max 7.5 Ostro 67 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +14.2° perc. +13.5° 0.67 mm 9.6 O max 13.5 Ponente 72 % 1009 hPa 11 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.69 mm 21.1 NO max 34.2 Maestrale 76 % 1009 hPa 14 pioggia leggera +12.9° perc. +12.1° 0.12 mm 23.8 NO max 36.4 Maestrale 70 % 1008 hPa 17 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.14 mm 18.1 NNO max 32.1 Maestrale 80 % 1008 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° prob. 26 % 21.3 NNO max 35.5 Maestrale 80 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +13.3° perc. +12.7° 0.12 mm 20.9 NNO max 32.2 Maestrale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:39

