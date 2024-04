Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani domenica 21 aprile

StrettoWeb

Domani a Reggio Calabria ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che varierà durante la giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori compresi tra i +12,5°C e i +17,3°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una probabilità di pioggia molto bassa e temperature che si aggireranno intorno ai +13°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 0,6km/h e i 25,2km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia in aumento e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +17,3°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 33,3km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +17°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con intensità tra i 16,4km/h e i 22,8km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 50% e temperature in calo fino ai +12,6°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da diverse direzioni, con intensità tra i 3km/h e i 9,1km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria, possiamo aspettarci una situazione variabile con possibili schiarite e temperature che si manterranno nella media stagionale. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo e godetevi la giornata di Domenica 21 Aprile!

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 4.4 NNO max 7.2 Maestrale 59 % 1009 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° prob. 2 % 14.4 NNO max 25.2 Maestrale 72 % 1009 hPa 8 cielo coperto +16° perc. +15.2° prob. 28 % 19.5 NO max 30.6 Maestrale 60 % 1010 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° prob. 36 % 22.4 NO max 33.3 Maestrale 61 % 1011 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.2° Assenti 16.4 NNO max 22.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 8.1 N max 12.1 Tramontana 67 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 6.4 NNE max 8.5 Grecale 77 % 1014 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.6 E max 7.7 Levante 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:41

