Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani venerdì 12 aprile

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Palermo mostrano condizioni generali di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno per la maggior parte della giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,5°C e una leggera brezza proveniente dall’Est con velocità intorno ai 7,6km/h.

Al mattino, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i +19°C verso le ore centrali della mattinata. La brezza leggera proveniente dall’Est contribuirà a mantenere una temperatura percepita piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di +20,2°C intorno alle ore 13:00. Il vento proveniente dal Nord Est soffierà a una velocità di circa 11,3km/h, mantenendo le condizioni atmosferiche stabili.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +14,8°C verso le 18:00. Il vento proveniente dal Sud Est sarà leggero, con una velocità intorno ai 6,2km/h.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Palermo si prevede un prolungamento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature piacevoli. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per godersi le attività all’aperto e trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Aprile a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 10.2 ESE max 11.7 Scirocco 80 % 1025 hPa 5 poche nuvole +12° perc. +11.4° Assenti 8.6 ESE max 10.4 Scirocco 79 % 1026 hPa 8 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 10.6 E max 13.9 Levante 61 % 1026 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 10.2 ENE max 10.9 Grecale 54 % 1026 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 11.3 NE max 12.4 Grecale 56 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° Assenti 5.8 E max 7.8 Levante 70 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 6.2 ESE max 7.3 Scirocco 72 % 1026 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 6.2 SE max 7.5 Scirocco 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:42

